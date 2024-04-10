У кого 8.2? Известна оценка Лунина за безумный матч с Ман Сити в ЛЧ

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной. После матча статистический портал WhoScored признал украинского голкипера худшим игроком поединка и поставил ему самую низкую оценку 5.5 баллов.

Героем поединка стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который отличился двумя результативными передачами и получил от WhoScored оценку 8.2 балла.

Оценки матча Реал Мадрид – Манчестер Сити от WhoScored