Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.2? Известна оценка Лунина за безумный матч с Ман Сити в ЛЧ
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 00:39 |
1619
2

У кого 8.2? Известна оценка Лунина за безумный матч с Ман Сити в ЛЧ

Матч завершился вничью – 3:3

10 апреля 2024, 00:39 |
1619
2
У кого 8.2? Известна оценка Лунина за безумный матч с Ман Сити в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной. После матча статистический портал WhoScored признал украинского голкипера худшим игроком поединка и поставил ему самую низкую оценку 5.5 баллов.

Героем поединка стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который отличился двумя результативными передачами и получил от WhoScored оценку 8.2 балла.

Оценки матча Реал Мадрид – Манчестер Сити от WhoScored

По теме:
Капитан лучше всех. В УЕФА назвали MVP матча между Арсеналом и Баварией
Это была суперночь Лиги чемпионов! Итоги первого игрового дня 1/4 финала
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
WhoScored Винисиус Жуниор Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета прокомментировал матч с Баварией, в котором Зинченко вышел на замену
Футбол | 10 апреля 2024, 00:47 0
Артета прокомментировал матч с Баварией, в котором Зинченко вышел на замену
Артета прокомментировал матч с Баварией, в котором Зинченко вышел на замену

«Арсенал» сыграл с мюнхенцами вничью 2:2

Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Футбол | 09 апреля 2024, 11:00 7
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует четвертьфинальные матчи главного турнира Старого Света

Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа
Футбол | 09.04.2024, 12:54
Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа
Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Футбол | 09.04.2024, 12:09
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Приватбанк окончательно выиграл дело у Суркисов на 350 миллионов долларов
Футбол | 09.04.2024, 21:49
Приватбанк окончательно выиграл дело у Суркисов на 350 миллионов долларов
Приватбанк окончательно выиграл дело у Суркисов на 350 миллионов долларов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Цена 1 ошибки
Ответить
+1
ozzy
вратарь-дырка
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 19
Футбол
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
08.04.2024, 21:05 2
Футбол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
09.04.2024, 00:50 1
Футбол
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 37
Футбол
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
08.04.2024, 12:09 1
Баскетбол
Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор
Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор
08.04.2024, 18:11 17
Футбол
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
08.04.2024, 21:35 1
Футбол
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
08.04.2024, 10:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем