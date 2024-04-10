Судья матча Реал – Ман Сити свистнул на 3 сек раньше, не дав вбросить аут
Дани Карвахаль удивился такому решению рефери, но просто улыбнулся
9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.
Главный судья поединка добавил к основному времени встречи 4 минуты.
Однако рефери просвистел на 3 секунды раньше – 3:57.
Интересно, что у мадридского клуба могла быть потенциально опасная атака, поскольку испанский защитник команды Дани Карвахаль собирался вбросить аут.
К слову, Дани удивился такому решению арбитра, но просто улыбнулся. Игра получилась и так безумной!
ФОТО. Эмоции Карвахаля
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