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  4. Судья матча Реал – Ман Сити свистнул на 3 сек раньше, не дав вбросить аут
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 00:05 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:12
367
0

Судья матча Реал – Ман Сити свистнул на 3 сек раньше, не дав вбросить аут

Дани Карвахаль удивился такому решению рефери, но просто улыбнулся

10 апреля 2024, 00:05 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:12
367
0
Судья матча Реал – Ман Сити свистнул на 3 сек раньше, не дав вбросить аут

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Главный судья поединка добавил к основному времени встречи 4 минуты.

Однако рефери просвистел на 3 секунды раньше – 3:57.

Интересно, что у мадридского клуба могла быть потенциально опасная атака, поскольку испанский защитник команды Дани Карвахаль собирался вбросить аут.

К слову, Дани удивился такому решению арбитра, но просто улыбнулся. Игра получилась и так безумной!

ФОТО. Эмоции Карвахаля

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Дани Карвахаль Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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