ФОТО. Лицо Лунина после невероятного гола Манчестер Сити в ворота Реала
Андрей уже трижды пропустил в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».
Поединок проходит в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!
На 90-й минуте счет 3:3 в пользу «горожан». 3-й мяч шедевральным образом оформил защитник английского клуба Йошко Гвардиол.
В объектив камер попали эмоции украинского голкипера королевского клуба Андрея Лунина после супервыстрела хорвата, который завершился взятием ворот.
ФОТО. Лицо Лунина после невероятного гола Манчестер Сити в ворота Реала
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