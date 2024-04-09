9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

Поединок проходит в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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На 90-й минуте счет 3:3 в пользу «горожан». 3-й мяч шедевральным образом оформил защитник английского клуба Йошко Гвардиол.

В объектив камер попали эмоции украинского голкипера королевского клуба Андрея Лунина после супервыстрела хорвата, который завершился взятием ворот.

ФОТО. Лицо Лунина после невероятного гола Манчестер Сити в ворота Реала