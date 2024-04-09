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  4. ФОТО. Лицо Лунина после невероятного гола Манчестер Сити в ворота Реала
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:54 |
4123
1

ФОТО. Лицо Лунина после невероятного гола Манчестер Сити в ворота Реала

Андрей уже трижды пропустил в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2024, 23:54 |
4123
1
ФОТО. Лицо Лунина после невероятного гола Манчестер Сити в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

Поединок проходит в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

На 90-й минуте счет 3:3 в пользу «горожан». 3-й мяч шедевральным образом оформил защитник английского клуба Йошко Гвардиол.

В объектив камер попали эмоции украинского голкипера королевского клуба Андрея Лунина после супервыстрела хорвата, который завершился взятием ворот.

ФОТО. Лицо Лунина после невероятного гола Манчестер Сити в ворота Реала

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фото эмоции Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов Йошко Гвардиол
Источник Sport.ua
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