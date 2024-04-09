Артета выпустил Зинченко на 2-й тайм матча Лиги чемпионов Арсенал – Бавария
После первой 45-минутки мюнхенцы побеждают со счетом 2:1
9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Арсенал» и «Бавария».
Поединок проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
После первого тайма счет в поединке 2:1 в пользу гостей из Германии. У мюнхенцев забили Серж Гнабри и Гарри Кейн, а у «канониров» отличился Букаой Сака.
Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных.
Наставник «Арсенала» Микель Артета выпустил украинца на вторую 45-минутку. Зинченко заменил Якуба Кивиора.
We've made a change at the break...— Arsenal (@Arsenal) April 9, 2024
↩️ Kiwior
🔛 Zinchenko
🔴 1-2 ⚫️ (46) pic.twitter.com/68uc7LtaOh
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