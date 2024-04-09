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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:11 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:26
571
0

Артета выпустил Зинченко на 2-й тайм матча Лиги чемпионов Арсенал – Бавария

После первой 45-минутки мюнхенцы побеждают со счетом 2:1

09 апреля 2024, 23:11 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:26
571
0
Артета выпустил Зинченко на 2-й тайм матча Лиги чемпионов Арсенал – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Арсенал» и «Бавария».

Поединок проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

После первого тайма счет в поединке 2:1 в пользу гостей из Германии. У мюнхенцев забили Серж Гнабри и Гарри Кейн, а у «канониров» отличился Букаой Сака.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных.

Наставник «Арсенала» Микель Артета выпустил украинца на вторую 45-минутку. Зинченко заменил Якуба Кивиора.

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Якуб Кивиор Александр Зинченко Арсенал Лондон Бавария Арсенал - Бавария Микель Артета Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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