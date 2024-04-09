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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:00
1561
0

Ключевой игрок Реала пропустит ответный матч с Ман Сити в Лиге чемпионов

Орельен Тчуамени получил желтую карточку уже на 1-й минуте первой игры 1/4 финала

09 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:00
1561
0
Ключевой игрок Реала пропустит ответный матч с Ман Сити в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

Поединок проходит в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

После первого тайма счет 2:1 в пользу «королевского клуба». У хозяев забили Эдуарду Камавинга и Родриго, а у гостей – Бернарду Силва.

Португалец забил в ворота Андрея Лунина на 2-й минуте встречи со штрафного удара, который был назначен после фола Орельена Тчуамени на Джеке Грилише.

За это нарушение правил французский полузащитник получил желтую карточку. Из-за перебора горчичников 24-летний француз пропустит ответный матч, который пройдет 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Орельен Тчуамени предупреждение (желтая карточка) Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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