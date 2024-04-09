Ключевой игрок Реала пропустит ответный матч с Ман Сити в Лиге чемпионов
Орельен Тчуамени получил желтую карточку уже на 1-й минуте первой игры 1/4 финала
9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».
Поединок проходит в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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После первого тайма счет 2:1 в пользу «королевского клуба». У хозяев забили Эдуарду Камавинга и Родриго, а у гостей – Бернарду Силва.
Португалец забил в ворота Андрея Лунина на 2-й минуте встречи со штрафного удара, который был назначен после фола Орельена Тчуамени на Джеке Грилише.
За это нарушение правил французский полузащитник получил желтую карточку. Из-за перебора горчичников 24-летний француз пропустит ответный матч, который пройдет 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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