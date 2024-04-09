Журналист сообщил о 2 попытках подкупа компании, которая проводит аудит УАФ

Украинский журналист Виктор Вацко прокомментировал конфликт в Украинской ассоциации футбола между вице-президентом Александром Шевченко и финансовым директором Евгенией Сагайдак.

«УЕФА официально платит бонус каждой ассоциации за выход ее сборной на евро в размере 9,25 миллиона евро (388 миллионов гривен по курсу 42).

В докладной Сагайдак говорится о 100+ тысяч гривен на нужды футзала. Так мне смешно от этого. Невероятно смешно от такого распоряжения денежными средствами. 100 тысяч из почти 400 миллионов. Не себе в карман, а на нужды сборной по футзалу. Это же коррупционер с заглавной буквы. Вы понимаете из чего весь скандал?

История состоит в другом. Мой WhatsApp подарил сенсационную новость – было две попытки влияния на компанию, проводящую аудит деятельности УАФ за предыдущие 10 лет. Проще говоря – две попытки подкупа. Одна в Швейцарии, одна – в Украине. Есть факты, что аудиторам пытались предложить финансовое вознаграждение, чтобы затормозили процесс или дали ложные показания.

С одной стороны у нас нюансы с аудитом, а с другой – скандал, где жертвой выступает финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак – человек команды предыдущего руководства УАФ. Она работала финдиректором у Павелко.

Этот скандал с этой женщиной... Я не вижу здесь никакого скандала. Я вижу извращенную суть. Когда деньги заходят от УЕФА на УАФ, это не значит, что все они идут на сборную, они идут в бюджет УАФ, а уже потом распределяются. Не знаю, как финдиректор УАФ с многолетним стажем этого не понимает. Или просто не хочет этого понимать, потому что ей так выгодно», – сказал Вацко.