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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 22:32 |
759
0

Журналист сообщил о 2 попытках подкупа компании, которая проводит аудит УАФ

Виктор Вацко прокомментировал конфликт между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак

09 апреля 2024, 22:32 |
759
0
Журналист сообщил о 2 попытках подкупа компании, которая проводит аудит УАФ
УАФ

Украинский журналист Виктор Вацко прокомментировал конфликт в Украинской ассоциации футбола между вице-президентом Александром Шевченко и финансовым директором Евгенией Сагайдак.

«УЕФА официально платит бонус каждой ассоциации за выход ее сборной на евро в размере 9,25 миллиона евро (388 миллионов гривен по курсу 42).

В докладной Сагайдак говорится о 100+ тысяч гривен на нужды футзала. Так мне смешно от этого. Невероятно смешно от такого распоряжения денежными средствами. 100 тысяч из почти 400 миллионов. Не себе в карман, а на нужды сборной по футзалу. Это же коррупционер с заглавной буквы. Вы понимаете из чего весь скандал?

История состоит в другом. Мой WhatsApp подарил сенсационную новость – было две попытки влияния на компанию, проводящую аудит деятельности УАФ за предыдущие 10 лет. Проще говоря – две попытки подкупа. Одна в Швейцарии, одна – в Украине. Есть факты, что аудиторам пытались предложить финансовое вознаграждение, чтобы затормозили процесс или дали ложные показания.

С одной стороны у нас нюансы с аудитом, а с другой – скандал, где жертвой выступает финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак – человек команды предыдущего руководства УАФ. Она работала финдиректором у Павелко.

Этот скандал с этой женщиной... Я не вижу здесь никакого скандала. Я вижу извращенную суть. Когда деньги заходят от УЕФА на УАФ, это не значит, что все они идут на сборную, они идут в бюджет УАФ, а уже потом распределяются. Не знаю, как финдиректор УАФ с многолетним стажем этого не понимает. Или просто не хочет этого понимать, потому что ей так выгодно», – сказал Вацко.

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Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы
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сборная Украины по футболу скандал призовые Евро-2024 Александр Шевченко Украинская ассоциация футбола Евгения Сагайдак Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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