Клуб Малиновского хочет продлить контракт с главным тренером

В ближайшее время «Дженоа» проведет встречу с главным тренером команды Альберто Джилардино, на которой будет обсуждаться продление контракта. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Нынешний контракт Джилардино рассчитан до лета 2025 года. Руководство «Дженоа» хочет продлить контракт с тренером, дабы обезопасить себя от его возможного ухода ближайшим летом. Интерес к Джилардино проявляет ряд топ-клубов Серии А.

41-летний специалист возглавляет «Дженоа» с декабря 2022 года.