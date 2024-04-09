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Италия
09 апреля 2024, 21:58 |
106
0

Клуб Малиновского хочет продлить контракт с главным тренером

«Дженоа» не хочет терять Альберто Джилардино

09 апреля 2024, 21:58 |
106
0
Клуб Малиновского хочет продлить контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардино

В ближайшее время «Дженоа» проведет встречу с главным тренером команды Альберто Джилардино, на которой будет обсуждаться продление контракта. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Нынешний контракт Джилардино рассчитан до лета 2025 года. Руководство «Дженоа» хочет продлить контракт с тренером, дабы обезопасить себя от его возможного ухода ближайшим летом. Интерес к Джилардино проявляет ряд топ-клубов Серии А.

41-летний специалист возглавляет «Дженоа» с декабря 2022 года.

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Дженоа Альберто Джилардино продление контракта Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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