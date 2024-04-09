Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Началась продажа билетов на матчи сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024
Молодежные турниры
09 апреля 2024, 21:43 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:47
102
0

Началась продажа билетов на матчи сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024

В июле украинцы сыграют с командой из Азии, а также Марокко и Аргентиной

09 апреля 2024, 21:43 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:47
102
0
Началась продажа билетов на матчи сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024
УАФ

Сборная Украины по футболу U-23 впервые в истории примет участие в мужском футбольном турнире Олимпиады-2024.

Олимпийские игры-2024 пройдут во Франции с 24 июля по 9 августа.

Календарь матчей олимпийской сборной Украины в группе В

  • 24.07.2024. 20:00. Азия-З – Украина (Лион)
  • 27.07.2024. 18:00. Украина – Марокко (Сент-Этьен)
  • 30.07.2024. 18:00. Украина – Аргентина (Лион)

Время начала матчей – киевское.

Условия приобретения билетов на матчи:

  • для приобретения билетов на матч Украина – Марокко – перейти по ссылке
  • для приобретения билетов на матчи Азия-С – Украина и Украина – Аргентина – перейти по ссылке
  • зарегистрировать кабинет, внести свои личные данные
  • один болельщик может купить до шести билетов на матч
  • следует выбрать желаемую ценовую категорию – от 24 евро
  • следует внести фамилии и имена всех владельцев билетов (необязательно)
  • следует оплатить билеты и получить их по электронному адресу

Билеты для лиц с инвалидностью и их сопровождающих можно приобрести по вышеуказанным ссылкам.

УАФ выражает просьбу при покупке билетов указывать правильный электронный адрес и контактную информацию.

По теме:
На Эйфелевой башне в Париже появятся олимпийские кольца
В Кубке Азии U-23 определится соперник Украины по Олимпиаде 2024
Украинские борцы вольного стиля не сумели взять лицензии на ОИ
сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде билеты
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика
Футбол | 09 апреля 2024, 16:48 9
Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика
Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика

Ранее была информация об интересе Ливерпуля

Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Футбол | 09 апреля 2024, 00:47 13
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси

Портал Goal обнародовал рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч»

Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Футбол | 09.04.2024, 11:00
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
Футбол | 09.04.2024, 00:31
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Гарри Кейн с пенальти вывел Баварию вперед в Лондоне
Футбол | 09.04.2024, 22:37
ВИДЕО. Гарри Кейн с пенальти вывел Баварию вперед в Лондоне
ВИДЕО. Гарри Кейн с пенальти вывел Баварию вперед в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
08.04.2024, 07:00 9
Теннис
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
08.04.2024, 13:01 14
Футбол
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 19
Футбол
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
08.04.2024, 15:52 6
Футбол
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
08.04.2024, 23:51 1
Футбол
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
08.04.2024, 17:39 392
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем