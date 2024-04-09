Молодежные турниры09 апреля 2024, 21:43 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:47
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Началась продажа билетов на матчи сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024
В июле украинцы сыграют с командой из Азии, а также Марокко и Аргентиной
09 апреля 2024, 21:43 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:47
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Сборная Украины по футболу U-23 впервые в истории примет участие в мужском футбольном турнире Олимпиады-2024.
Олимпийские игры-2024 пройдут во Франции с 24 июля по 9 августа.
Календарь матчей олимпийской сборной Украины в группе В
- 24.07.2024. 20:00. Азия-З – Украина (Лион)
- 27.07.2024. 18:00. Украина – Марокко (Сент-Этьен)
- 30.07.2024. 18:00. Украина – Аргентина (Лион)
Время начала матчей – киевское.
Условия приобретения билетов на матчи:
- для приобретения билетов на матч Украина – Марокко – перейти по ссылке
- для приобретения билетов на матчи Азия-С – Украина и Украина – Аргентина – перейти по ссылке
- зарегистрировать кабинет, внести свои личные данные
- один болельщик может купить до шести билетов на матч
- следует выбрать желаемую ценовую категорию – от 24 евро
- следует внести фамилии и имена всех владельцев билетов (необязательно)
- следует оплатить билеты и получить их по электронному адресу
Билеты для лиц с инвалидностью и их сопровождающих можно приобрести по вышеуказанным ссылкам.
УАФ выражает просьбу при покупке билетов указывать правильный электронный адрес и контактную информацию.
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