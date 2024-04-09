Началась продажа билетов на матчи сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024

Сборная Украины по футболу U-23 впервые в истории примет участие в мужском футбольном турнире Олимпиады-2024.

Олимпийские игры-2024 пройдут во Франции с 24 июля по 9 августа.

Календарь матчей олимпийской сборной Украины в группе В

24.07.2024. 20:00. Азия-З – Украина (Лион)

27.07.2024. 18:00. Украина – Марокко (Сент-Этьен)

30.07.2024. 18:00. Украина – Аргентина (Лион)

Время начала матчей – киевское.

Условия приобретения билетов на матчи:

для приобретения билетов на матч Украина – Марокко – перейти по ссылке

для приобретения билетов на матчи Азия-С – Украина и Украина – Аргентина – перейти по ссылке

зарегистрировать кабинет, внести свои личные данные

один болельщик может купить до шести билетов на матч

следует выбрать желаемую ценовую категорию – от 24 евро

следует внести фамилии и имена всех владельцев билетов (необязательно)

следует оплатить билеты и получить их по электронному адресу

Билеты для лиц с инвалидностью и их сопровождающих можно приобрести по вышеуказанным ссылкам.

УАФ выражает просьбу при покупке билетов указывать правильный электронный адрес и контактную информацию.