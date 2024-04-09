Поединок с Днепром-1 стал юбилейным для капитана луганчан

Поединок с «Днепром-1» (2:2) стал 250-м в украинской карьере 33-летнего защитника луганчан Богдана Бутко. 192 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 33 – за национальную сборную, 15 – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины. На клубном уровне Богдан 94 матча провел за «Ильичевец», 64 – за «Шахтер», 31 – за «Зарю» и 28 – за «Волынь».

На рубеж «250» Бутко вышел через 13 лет 266 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 18 июля 2010 года в гостевом поединке «Волыни» с «Днепром» в УПЛ (0:2).

К слову, матч на «Днепр-Арене» оказался юбилейным и для Александра Сватка – 50-м в украинских чемпионатах в качестве капитана «Днепра-1».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ