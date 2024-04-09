Эдуард САРАПИЙ: «С Зарей была победная игра, жаль терять такие очки»
Защитник «Днепра-1» – о ничьей в матче с «Зарей»
Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Зари» (ничья 2:2):
– Побеждали 2:0, что произошло? Почему так неожиданно изменился ход игры, по вашему мнению?
– Где-то, видимо, немного рано расслабились и, к сожалению, потеряли необходимую концентрацию. Это была победная игра, поэтому очень жаль терять такие очки.
– Что случилось в моменте со вторым голом? Это из-за какого-то недоразумения, обрезки?
– Кто-то из игроков нашей команды потерял мяч, я уже не помню кто, пошла длинная передача. Видимо, где-то недоразумение между мной и Волынцом. Я уже играл, как мог, а он думал, что успеет на этот мяч, поэтому заранее вышел из ворот. Такой курьезный гол, который сыграл выдающуюся роль в результате матча.
– Вижу, что вы хромаете. Правильно понимаю, что ваша замена связана с травмой?
– Да, это травма, которую я получил еще на первой минуте. В перерыве немного подержал лед, заморозил травму, но этого не хватило надолго, поэтому дальше не мог играть полноценно, из-за чего и произошла замена.
– Как вы вообще себя чувствуете, к матчу с «Металлистом 1925» успеете восстановиться?
– Не знаю, насколько эта травма серьезная, поэтому ничего загадывать наперед не буду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Днепр-1 проведет матч 23-го тура против луганской Зари 9 апреля
«Лидеры» выиграли у «всемирного клуба» со счетом 2:1, португалец опозорился