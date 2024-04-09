Эдуард САРАПИЙ: «С Зарей была победная игра, жаль терять такие очки»

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Зари» (ничья 2:2):

– Побеждали 2:0, что произошло? Почему так неожиданно изменился ход игры, по вашему мнению?

– Где-то, видимо, немного рано расслабились и, к сожалению, потеряли необходимую концентрацию. Это была победная игра, поэтому очень жаль терять такие очки.

– Что случилось в моменте со вторым голом? Это из-за какого-то недоразумения, обрезки?

– Кто-то из игроков нашей команды потерял мяч, я уже не помню кто, пошла длинная передача. Видимо, где-то недоразумение между мной и Волынцом. Я уже играл, как мог, а он думал, что успеет на этот мяч, поэтому заранее вышел из ворот. Такой курьезный гол, который сыграл выдающуюся роль в результате матча.

– Вижу, что вы хромаете. Правильно понимаю, что ваша замена связана с травмой?

– Да, это травма, которую я получил еще на первой минуте. В перерыве немного подержал лед, заморозил травму, но этого не хватило надолго, поэтому дальше не мог играть полноценно, из-за чего и произошла замена.

– Как вы вообще себя чувствуете, к матчу с «Металлистом 1925» успеете восстановиться?

– Не знаю, насколько эта травма серьезная, поэтому ничего загадывать наперед не буду.