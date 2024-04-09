Три игрока ЛНЗ восстановились после травм и готовятся к игре с Вересом
Однако защитник Ковалев травмировался в игре с «Динамо»
Как стало известно Sport.ua, защитник ЛНЗ Максим Ковалев, не избежавший повреждения во вчерашнем календарном поединке чемпионата УПЛ с «Динамо», может не помочь черкасчанам в матче 24 тура – с «Вересом», который состоится 15 апреля.
А вот Александр Каплиенко, Максим Прядун, Сергей Шестаков, которые через микротравмы пропустили противостояние с динамовцами, завтра собираются вернуться в строй и успеют восстановить боевую спортивную форму до поединка с ровенчанами.
Сейчас ЛНЗ занимает в чемпионате УПЛ 9 место, набрав 26 очков.
Ранее главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал, стимулировал ли «Шахтер» черкасчан в игре с киевлянами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Фелтинс-Арена» может оказаться чрезмерно дорогой в обслуживании для гельзенкирхенцев
Днепр-1 проведет матч 23-го тура против луганской Зари 9 апреля