Три игрока ЛНЗ восстановились после травм и готовятся к игре с Вересом

Как стало известно Sport.ua, защитник ЛНЗ Максим Ковалев, не избежавший повреждения во вчерашнем календарном поединке чемпионата УПЛ с «Динамо», может не помочь черкасчанам в матче 24 тура – с «Вересом», который состоится 15 апреля.

А вот Александр Каплиенко, Максим Прядун, Сергей Шестаков, которые через микротравмы пропустили противостояние с динамовцами, завтра собираются вернуться в строй и успеют восстановить боевую спортивную форму до поединка с ровенчанами.

Сейчас ЛНЗ занимает в чемпионате УПЛ 9 место, набрав 26 очков.

Ранее главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал, стимулировал ли «Шахтер» черкасчан в игре с киевлянами.