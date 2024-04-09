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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 20:52 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:06
185
0

Три игрока ЛНЗ восстановились после травм и готовятся к игре с Вересом

Однако защитник Ковалев травмировался в игре с «Динамо»

09 апреля 2024, 20:52 | Обновлено 09 апреля 2024, 21:06
185
0
Три игрока ЛНЗ восстановились после травм и готовятся к игре с Вересом
ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, защитник ЛНЗ Максим Ковалев, не избежавший повреждения во вчерашнем календарном поединке чемпионата УПЛ с «Динамо», может не помочь черкасчанам в матче 24 тура – с «Вересом», который состоится 15 апреля.

А вот Александр Каплиенко, Максим Прядун, Сергей Шестаков, которые через микротравмы пропустили противостояние с динамовцами, завтра собираются вернуться в строй и успеют восстановить боевую спортивную форму до поединка с ровенчанами.

Сейчас ЛНЗ занимает в чемпионате УПЛ 9 место, набрав 26 очков.

Ранее главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал, стимулировал ли «Шахтер» черкасчан в игре с киевлянами.

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Источник: Динамо финансово стимулирует соперников Шахтера. Известны суммы
Максим Ковалев ЛНЗ Черкассы Александр Каплиенко Сергей Шестаков Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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