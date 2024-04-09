Роман ВАНТУХ: «Ехали в Днепр за победой, но и очко – ценное достижение»
Защитник «Зари» – о ничейном матче против днепрян
23-й тур в чемпионате УПЛ завершился противостоянием «Днепра-1» и «Зари». Хозяева вели в счете 2:0, но гости сумели отыграться - 2:2.
Защитник «Зари» Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua рассказал в чью пользу была ничья:
«Учитывая наше турнирное положение ехали в Днепр за тремя очками, однако в начале второго тайма дважды пропустили после розыгрыша стандартного положения. Следует уточнить, что уже не впервые, вот почему верховым дуэлям, подстраховке в своей штрафной площадке надо уделять на тренировках еще больше внимания.
Что помогло добиться перелома? Прежде всего, важно, что Игорь Кирюханцев быстро сократил отставание в счете до минимума. Это придало нам уверенности, пошли на пользу и некоторые тактические перестроения. Мы наиграли на второй забитый мяч, более того, были ближе к победе. Все же, учитывая то, как разворачивались события на поле, добытое очко очень ценное. Думаю, что и хозяева должны признать, что сегодняшняя ничья - справедливый итог, хотя она больше устроила наших конкурентов».
Сейчас «Заря» занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.
Напомним, что Заря сумела отобрать очки у одного из лидеров чемпионата, проигрывая по ходу матча 0:2.
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