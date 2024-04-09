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  4. ПСЖ включился в борьбу за Кварацхелию
Франция
09 апреля 2024, 20:23 |
466
0

ПСЖ включился в борьбу за Кварацхелию

Чемпионы Франции ищут замену Килиану Мбаппе

09 апреля 2024, 20:23 |
466
0
ПСЖ включился в борьбу за Кварацхелию
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«ПСЖ» проявляет интерес к вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Чемпионы Франции видят в нем замену французскому форварду Килиану Мбаппе, который покинет команду летом на правах свободного агента. «Наполи» не горит желанием продавать Кварацхелию, и готовы отпустить его только в случае, если получат за 23-летнего грузина как минимум 100 миллионов евро.

Несколько дней назад сообщалось о том, что работу над трансфером Кварацхелии начала «Барселона».

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ПСЖ Хвича Кварацхелия Наполи Килиан Мбаппе трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Барселона
Источник Il Mattino
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