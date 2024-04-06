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  4. Барселона начала работу над трансфером Кварацхелии
Испания
06 апреля 2024, 14:05 |
471
0

Барселона начала работу над трансфером Кварацхелии

Президент «Наполи» не хочет отпускать лидера команды

06 апреля 2024, 14:05 |
471
0
Барселона начала работу над трансфером Кварацхелии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Барселона» начала работу над трансфером вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщают испанские СМИ.

Каталонцы запросили у «Наполи» информацию по поводу возможного трансфера Кварахцелии. Однако президент «Партенопеи» Аурелио Де Лаурентис хочет сохранить 23-летнего грузина любой ценой.

Чемпионы Италии хотят продлить контракт с Кварацхелией и строить команду вокруг него. Де Лаурентис понимает, что летом клубу, скорее всего, придется продать Виктора Осимхена, и не хочет терять двух лидеров команды сразу.

Убедить Де Лаурентиса продать Кварацхелию может только сумасшедшее предложение в размере как минимум 130 миллионов евро.

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Хвича Кварацхелия Наполи Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник AS
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