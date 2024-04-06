Барселона начала работу над трансфером Кварацхелии
Президент «Наполи» не хочет отпускать лидера команды
«Барселона» начала работу над трансфером вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщают испанские СМИ.
Каталонцы запросили у «Наполи» информацию по поводу возможного трансфера Кварахцелии. Однако президент «Партенопеи» Аурелио Де Лаурентис хочет сохранить 23-летнего грузина любой ценой.
Чемпионы Италии хотят продлить контракт с Кварацхелией и строить команду вокруг него. Де Лаурентис понимает, что летом клубу, скорее всего, придется продать Виктора Осимхена, и не хочет терять двух лидеров команды сразу.
Убедить Де Лаурентиса продать Кварацхелию может только сумасшедшее предложение в размере как минимум 130 миллионов евро.
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