Барселона начала работу над трансфером Кварацхелии

«Барселона» начала работу над трансфером вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщают испанские СМИ.

Каталонцы запросили у «Наполи» информацию по поводу возможного трансфера Кварахцелии. Однако президент «Партенопеи» Аурелио Де Лаурентис хочет сохранить 23-летнего грузина любой ценой.

Чемпионы Италии хотят продлить контракт с Кварацхелией и строить команду вокруг него. Де Лаурентис понимает, что летом клубу, скорее всего, придется продать Виктора Осимхена, и не хочет терять двух лидеров команды сразу.

Убедить Де Лаурентиса продать Кварацхелию может только сумасшедшее предложение в размере как минимум 130 миллионов евро.