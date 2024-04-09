Милан нацелился на вундеркинда из Аталанты
Джорджо Скальвини летом может сменить клуб
«Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Аталанты» и сборной Италии Джорджо Скальвини. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Сама «Аталанта» требует за своего вундеркинда 60 миллионов евро. «Милан» попытается сбить цену, включив в сделку бельгийского атакующего хавбека Шарля Де Кетеларе, который принадлежит «россонери», но проводит нынешний сезон в «Аталанте» на правах свободного агента.
Контракт Скальвини с «Аталантой» рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего защитника 1 гол и 3 ассиста в 34 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
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