Милан нацелился на вундеркинда из Аталанты

«Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Аталанты» и сборной Италии Джорджо Скальвини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сама «Аталанта» требует за своего вундеркинда 60 миллионов евро. «Милан» попытается сбить цену, включив в сделку бельгийского атакующего хавбека Шарля Де Кетеларе, который принадлежит «россонери», но проводит нынешний сезон в «Аталанте» на правах свободного агента.

Контракт Скальвини с «Аталантой» рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего защитника 1 гол и 3 ассиста в 34 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.