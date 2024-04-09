Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан нацелился на вундеркинда из Аталанты
Италия
09 апреля 2024, 19:28 |
200
0

Милан нацелился на вундеркинда из Аталанты

Джорджо Скальвини летом может сменить клуб

09 апреля 2024, 19:28 |
200
0
Милан нацелился на вундеркинда из Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Скальвини

«Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Аталанты» и сборной Италии Джорджо Скальвини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сама «Аталанта» требует за своего вундеркинда 60 миллионов евро. «Милан» попытается сбить цену, включив в сделку бельгийского атакующего хавбека Шарля Де Кетеларе, который принадлежит «россонери», но проводит нынешний сезон в «Аталанте» на правах свободного агента.

Контракт Скальвини с «Аталантой» рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего защитника 1 гол и 3 ассиста в 34 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

По теме:
Днепр-1 интересуется украинским нападающим с опытом игры в топ-лиге
Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика
Экс-тренер ПСЖ рассказал, что может заставить Мбаппе отказать Реалу
Милан Аталанта Джорджо Скальвини Шарль де Кетеларе трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Источник SempreMilan
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Создали много, забить не смогли. Женская сборная Украины проиграла Хорватии
Футбол | 09 апреля 2024, 18:58 0
Создали много, забить не смогли. Женская сборная Украины проиграла Хорватии
Создали много, забить не смогли. Женская сборная Украины проиграла Хорватии

Подопечные Владимира Пятенко потерпели первое поражение в квалификации к Евро-2025

Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Футбол | 09 апреля 2024, 11:00 6
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует четвертьфинальные матчи главного турнира Старого Света

Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Футбол | 09.04.2024, 16:39
Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Футбол | 09.04.2024, 00:50
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 08.04.2024, 23:51
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
08.04.2024, 21:05 2
Футбол
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
08.04.2024, 15:52 6
Футбол
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 33
Футбол
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
08.04.2024, 12:09
Баскетбол
Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
08.04.2024, 07:00 8
Теннис
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
07.04.2024, 21:55
Теннис
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
07.04.2024, 20:38 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем