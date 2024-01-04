Италия04 января 2024, 18:40 |
574
0
Аталанта требует 60 миллионов за своего защитника
Спрос на Джорджо Скальвини очень высокий
04 января 2024, 18:40 |
574
0
Защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини в последнее время стал объектом интереса многих европейских топ-клубов. По информации итальянских СМИ, клуб из Бергамо требует за 20-летнего игрока сборной Италии 60 миллионов евро.
Такая цена делает маловероятным трансфер Скальвини в январе. Главные претенденты на итальянца – «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Также Скальвини интересуются итальянские гранды («Интер, «Ювентус» и «Милан»), однако для них цена в 60 миллионов евро, скорее всего, окажется слишком высокой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2024, 23:05 13
Украинский вратарь провел на поле весь матч
Футбол | 04 января 2024, 15:04 11
Артем утверждает, что потом все равно отыгрался
Футбол | 04.01.2024, 01:10
Футбол | 04.01.2024, 09:22
Футбол | 04.01.2024, 18:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.01.2024, 00:02 3
02.01.2024, 19:42 6
04.01.2024, 07:26 2
03.01.2024, 15:30
03.01.2024, 16:55 5
04.01.2024, 04:59 4
04.01.2024, 00:15 13
02.01.2024, 18:05 8