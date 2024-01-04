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  4. Аталанта требует 60 миллионов за своего защитника
Италия
04 января 2024, 18:40 |
574
0

Аталанта требует 60 миллионов за своего защитника

Спрос на Джорджо Скальвини очень высокий

04 января 2024, 18:40 |
574
0
Аталанта требует 60 миллионов за своего защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Скальвини

Защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини в последнее время стал объектом интереса многих европейских топ-клубов. По информации итальянских СМИ, клуб из Бергамо требует за 20-летнего игрока сборной Италии 60 миллионов евро.

Такая цена делает маловероятным трансфер Скальвини в январе. Главные претенденты на итальянца – «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Также Скальвини интересуются итальянские гранды («Интер, «Ювентус» и «Милан»), однако для них цена в 60 миллионов евро, скорее всего, окажется слишком высокой.

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Джорджо Скальвини Аталанта трансферы трансферы Серии A
Источник Sportitalia
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