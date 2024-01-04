Аталанта требует 60 миллионов за своего защитника

Защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини в последнее время стал объектом интереса многих европейских топ-клубов. По информации итальянских СМИ, клуб из Бергамо требует за 20-летнего игрока сборной Италии 60 миллионов евро.

Такая цена делает маловероятным трансфер Скальвини в январе. Главные претенденты на итальянца – «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Также Скальвини интересуются итальянские гранды («Интер, «Ювентус» и «Милан»), однако для них цена в 60 миллионов евро, скорее всего, окажется слишком высокой.