Пять грандов интересуются защитником Аталанты

Английский «Манчестер Сити», итальянские «Интер» и «Ювентус», французский «ПСЖ», а также немецкая «Бавария» заинтересованы в трансфере защитника итальянской «Аталанты» Джорджо Скальвини.

Туринский клуб намерен приобрести Скальвини следующим летом. Помешать ему может «ПСЖ», если решит сделать повтроное предложение после того, как «Аталанта» летом запросила 50 миллионов.

Вернуться к идее трансфера итальянца может «Манчестер Сити», который летом рассматривал его, как альтернативу перед подписанием Йошко Гвардиола. Также Скальвини общался с представителями «Баварии».

В нынешнем сезоне в составе «Аталанты» Джорджо Скальвини сыграл десять матчей, в которых забил один гол.