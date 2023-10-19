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Италия
19 октября 2023, 18:55 | Обновлено 19 октября 2023, 18:56
224
0

Пять грандов интересуются защитником Аталанты

«Манчестер Сити», «Интер», «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария» заинтересованы в Джорджо Скальвини

19 октября 2023, 18:55 | Обновлено 19 октября 2023, 18:56
224
0
Пять грандов интересуются защитником Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Скальвини

Английский «Манчестер Сити», итальянские «Интер» и «Ювентус», французский «ПСЖ», а также немецкая «Бавария» заинтересованы в трансфере защитника итальянской «Аталанты» Джорджо Скальвини.

Туринский клуб намерен приобрести Скальвини следующим летом. Помешать ему может «ПСЖ», если решит сделать повтроное предложение после того, как «Аталанта» летом запросила 50 миллионов.

Вернуться к идее трансфера итальянца может «Манчестер Сити», который летом рассматривал его, как альтернативу перед подписанием Йошко Гвардиола. Также Скальвини общался с представителями «Баварии».

В нынешнем сезоне в составе «Аталанты» Джорджо Скальвини сыграл десять матчей, в которых забил один гол.

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Аталанта Интер Милан Ювентус Манчестер Сити Бавария ПСЖ трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Tuttomercatoweb
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