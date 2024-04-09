Ман Сити – самый большой вызов, с которым когда-либо сталкивался Лунин

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Испанское издание Marca выпустило небольшой материал посвященный украинскому вратарю «Реала» Андрею Лунину, который, как ожидается, выйдет в стартовом составе «Реала».

«За всю карьеру в Андрея Лунина не было матчей уровня поединков с «Манчестер Сити». Игра против «РБ Лейпциг» была для него первым испытанием в плей-офф Лиги чемпионов. Он уже участвовал в трудных матчах с сильными соперниками – дерби или финал Суперкубка с «Барселоной».

Но сегодня будет совсем другая игра, другой мир. Это матч, в котором игроки должны доказывать, что они заслуживают носить футболку «Реала». Лунин уже всем доказал, что он хороший вратарь. Теперь перед ним стоит задача показать, что он может выйти на следующий уровень. Стать вратарем, который поможет клубу выиграть Лигу чемпионов», – говорится в издании.