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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 00:13 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:03
583
0

Перес поставил сверхсложную задачу перед Луниным и Ко на игру с Ман Сити

Президент «сливочных» ждет победы более чем в один гол

09 апреля 2024, 00:13 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:03
583
0
Перес поставил сверхсложную задачу перед Луниным и Ко на игру с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По информации Defensacentral, президент «Реала» Флорентино Перес провел разговор с футболистами «галактикос» и поставил перед ними непростую задачу на матч.

«Нам недостаточно будет просто победить, мы должны попытаться выиграть с разницей в более чем один гол. Я убежден, что вы сможете это сделать, я верю в вас», – сказал Перес.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Флорентино Перес
Источник DefensaCentral
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