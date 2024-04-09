Перес поставил сверхсложную задачу перед Луниным и Ко на игру с Ман Сити

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По информации Defensacentral, президент «Реала» Флорентино Перес провел разговор с футболистами «галактикос» и поставил перед ними непростую задачу на матч.

«Нам недостаточно будет просто победить, мы должны попытаться выиграть с разницей в более чем один гол. Я убежден, что вы сможете это сделать, я верю в вас», – сказал Перес.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.