Реал Мадрид

Реал – Манчестер Сити. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 апреля в 22:00 матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В противостоянии 1/8 финала «галактикос» прошли «РБ Лейпциг». В первом поединке в Германии «Реал» победил 1:0, автором единственного гола в матче стал Браим Диас, а украинский вратарь Андрей Лунин провел один из лучших матчей в карьере, совершив девять сейвов и отыграв на ноль. Во втором матче команды сыграли вничью – 1:1.
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Куда легче была 1/8 финала для «Манчестер Сити», где «горожане» дважды обыграли датский «Копенгаген» с общим счетом 6:2.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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