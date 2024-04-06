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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
09.04.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
06 апреля 2024, 17:22 | Обновлено 06 апреля 2024, 18:32
395
0

Реал – Манчестер Сити. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 апреля в 22:00 матч 1/4 финала Лиги чемпионов

06 апреля 2024, 17:22 | Обновлено 06 апреля 2024, 18:32
395
0
Реал – Манчестер Сити. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В противостоянии 1/8 финала «галактикос» прошли «РБ Лейпциг». В первом поединке в Германии «Реал» победил 1:0, автором единственного гола в матче стал Браим Диас, а украинский вратарь Андрей Лунин провел один из лучших матчей в карьере, совершив девять сейвов и отыграв на ноль. Во втором матче команды сыграли вничью – 1:1.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Куда легче была 1/8 финала для «Манчестер Сити», где «горожане» дважды обыграли датский «Копенгаген» с общим счетом 6:2.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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