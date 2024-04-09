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  4. Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Отсутствие лидеров влияет на игру»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 18:43 |
181
0

Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Отсутствие лидеров влияет на игру»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал ничью с «Зарей»

09 апреля 2024, 18:43 |
181
0
Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Отсутствие лидеров влияет на игру»
СК Днепр-1. Максим Третьяков

Полузащитник «Днепра-1» Максим Третьяков прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (2:2) в матче 23-го тура УПЛ.

– Максим, команда в начале второго тайма доминировала, вела в счете, но дальше были непонятные минуты, когда пропустили два гола. Вы тогда выходили на поле, что чувствовали изнутри игры?

– Я вышел, когда уже все это немного успокоилось, вся эта десятиминутка. Конечно, мы расстроены, что не сумели стабильно провести этот второй тайм. А потом, вы уже видели, что и тревога мешала, и мы имели моменты и полумоменты, однако их не реализовали.

– В начале матча и Пихаленок покинул поле, и Сарапий играл из-за боли. Это все не дает возможности команде сплотиться и дальше уверенно действовать на поле?

– Это для нас ключевые игроки – и Сарапий, и Пихаленок – они лидеры команды. Конечно, что это влияет на игру, когда такие футболисты не играют. Кроме того, вспомним, что сегодня из-за травмы не было и Филиппова, который является нашим главным бомбардиром и его конечно, тоже сегодня не хватало.

– Ты вышел во втором тайме, чтобы усилить игру и имел момент.

– Действительно, был момент, когда после стандарта с Олегом Очеретько немного не разобрались. Тогда можно было забить, но не удалось.

– Команда в гостях побеждает, а вот дома нет. В чем причина этого?

– Да, и в матче с «Минаем» было много тревог, и сегодня у нас один игрок выпал перед матчем, другой в самом его начале. Причины можно находить разные, но уже хочется порадовать наших болельщиков домашней победой, поэтому будем стараться в будущем это сделать.

– Впереди как раз домашние матчи с «Динамо», «Кривбассом» и «Шахтером». И конкуренты теряют очки и вы. Еще не все потеряно в плане турнирной таблицы?

– Не все еще потеряно, тем более, если вспомнить первый круг, когда против этих команд нам игры удавались с хорошим результатом. Так что будем себя нацеливать именно на это.

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Источник СК Днепр-1
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