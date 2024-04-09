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  4. Тренер Зари: «У нас очень тяжелый календарь»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 18:41 |
274
0

Тренер Зари: «У нас очень тяжелый календарь»

Младен Бартулович – о матче против «Днепра-1»

09 апреля 2024, 18:41 |
274
0
Тренер Зари: «У нас очень тяжелый календарь»
ФК Заря. Младен Бартулович

Тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал ничью 2:2 с «Днепром-1» в матче 23-го тура УПЛ:

«Прежде всего, хочу сказать, что всегда приятно приезжать в Днепр и играть на таком замечательном стадионе. Возможно, болельщикам понравился более второй тайм, но в целом игра была хорошей. «Днепр-1» забил быстрых два гола во второй половине встречи. Затем, нам удалось сравнять счет, перехватить инициативу, но, первая тревога... Она пошла на пользу сопернику. Было видно, что наши ребята поймали ритм матча, разбегались. Могли выиграть, но, повторюсь - тревога. После тревог уже не так интересно было доигрывать этот поединок. Как говорится – что имеем, то имеем.

Мы играли до конца. Верили, что можем спасти этот матч. Гол Кирюханцева добавил нам уверенности. Второй мяч также был закономерен - хорошая комбинация и Горбач сравнял - 2:2.

У нас очень тяжелый календарь, много матчей через три дня на четвертый. Поэтому замечательно, что набираем зачетные пункты. И футболистам гораздо интереснее играть, чем тренироваться. Понимаем, что впереди еще много игр. Ближайшие – это «Черноморец» и «Шахтер». Поэтому будем работать дальше и готовиться уже к следующим поединкам».

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Младен Бартулович Заря Луганск Днепр-1 Днепр-1 - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Заря Луганск
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