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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 18:55 |
736
0

«Могли бы играть в Европе». Легенда Шахтера расхвалила Милевского и Алиева

Томаш Хюбшман высказался об экс-игроках «Динамо»

09 апреля 2024, 18:55 |
736
0
«Могли бы играть в Европе». Легенда Шахтера расхвалила Милевского и Алиева
Instagram. Александр Алиев и Артем Милевский

Экс-защитник донецкого «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман высказался о бывших игроках киевского «Динамо» Артеме Милевском и Александре Алиеве.

«У «Динамо» было много действительно хороших игроков. Александр Алиев и Артем Милевский в свое время, когда они были в хорошей форме, они также могли играть чуть ли не в любой хорошей команде Европы. И, возможно, не потерялись бы там», – сказал Хюбшман

Ранее Томаш Хюбшман назвал самого недооцененного игрока чемпионат Украины по футболу своего времени.

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Томаш Хюбшман Артем Милевский Александр Алиев Шахтер Донецк Динамо Киев
Источник Украинский футбол
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