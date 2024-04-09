«Могли бы играть в Европе». Легенда Шахтера расхвалила Милевского и Алиева
Томаш Хюбшман высказался об экс-игроках «Динамо»
Экс-защитник донецкого «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман высказался о бывших игроках киевского «Динамо» Артеме Милевском и Александре Алиеве.
«У «Динамо» было много действительно хороших игроков. Александр Алиев и Артем Милевский в свое время, когда они были в хорошей форме, они также могли играть чуть ли не в любой хорошей команде Европы. И, возможно, не потерялись бы там», – сказал Хюбшман
Ранее Томаш Хюбшман назвал самого недооцененного игрока чемпионат Украины по футболу своего времени.
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