В УЕФА прокомментировали угрозу террактов во время матчей Лиги чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировала на угрозу террористической атаки на ближайших матчах Лиги чемпионов.

Ранее ИГИЛ опубликовала изображение человека с автоматом в руках, фразой «Убить их всех» и названиями стадионов, на которых пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии турнира.

«УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках. Все матчи планируется провести по расписанию с соответствующими мерами безопасности», — приводит заявление пресс-службы УЕФА сайт ESPN.