Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА прокомментировали угрозу террактов во время матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 15:53 |
723
3

В УЕФА прокомментировали угрозу террактов во время матчей Лиги чемпионов

Поединки планируют провести по расписанию

09 апреля 2024, 15:53 |
723
3
В УЕФА прокомментировали угрозу террактов во время матчей Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировала на угрозу террористической атаки на ближайших матчах Лиги чемпионов.

Ранее ИГИЛ опубликовала изображение человека с автоматом в руках, фразой «Убить их всех» и названиями стадионов, на которых пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии турнира.

«УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках. Все матчи планируется провести по расписанию с соответствующими мерами безопасности», — приводит заявление пресс-службы УЕФА сайт ESPN.

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас достаточно качества, чтобы соревноваться с Сити»
Антонио РЮДИГЕР: «В прошлый раз мы удачно контролировали Холанда»
Экс-тренер ПСЖ рассказал, что может заставить Мбаппе отказать Реалу
Лига чемпионов терроризм УЕФА
Источник ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
Футбол | 09 апреля 2024, 00:31 10
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью

Криштиану опозорился в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии

Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ
Футбол | 09 апреля 2024, 14:38 5
Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ
Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ

«Фелтинс-Арена» может оказаться чрезмерно дорогой в обслуживании для гельзенкирхенцев

Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Футбол | 09.04.2024, 00:50
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
Футбол | 09.04.2024, 16:05
ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Футбол | 09.04.2024, 06:30
Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Расеяне запросто могут организовать вместе с арабами теракт, особенно в Париже, так сказать, репетиция перед ОИ.
Ответить
+2
George1
Іділ дорівнює путін .Всі теракти в ізраїлі або крокусі це справа рук путіна і фсб бо нікому крім нього воно невигідно 
Ответить
+2
George1
Сквльки ж потрібно ще жертв щоб людство зрозуміло з яким людожером і терористом воно має справу .путін хоче помстися за те що росію викинули зі спорту 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
07.04.2024, 21:55
Теннис
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 32
Футбол
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
09.04.2024, 11:00 6
Футбол
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
08.04.2024, 13:01 13
Футбол
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
08.04.2024, 23:51 1
Футбол
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
08.04.2024, 17:39 392
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем