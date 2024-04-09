Президент Десны признался, состоится ли возрождение клуба. Какие планы?
Владимир Левин высказался о последних новостях о возрождении команды
Президент «Десны» Владимир Левин отреагировал на последние новости о возрождении черниговского клуба.
«Мы ведем переговоры со спонсорами. Будут деньги – будет клуб. О конкретике говорить еще рано. Самое главное, что сейчас у «Десна» есть забронированное место в УПЛ. Если мы его потеряем, то смысла возрождать клуб не будет, мы просто не найдем спонсоров.
Даже если УАФ позволит нам стартовать в УПЛ, я считаю, что «Десна» должна начинать хотя бы с Первой лиги. Набрать футболистов на Премьер-лигу за пол сезона – очень дорого. Для этого требуется мощный инвестор», – рассказал Левин.
Ранее Александр Рябоконь рассказал о шансах на возвращение «Десны» в большой футбол.
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