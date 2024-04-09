Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Десны признался, состоится ли возрождение клуба. Какие планы?
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 18:37 |
702
0

Президент Десны признался, состоится ли возрождение клуба. Какие планы?

Владимир Левин высказался о последних новостях о возрождении команды

09 апреля 2024, 18:37 |
702
0
Президент Десны признался, состоится ли возрождение клуба. Какие планы?
ФК Десна. Владимир Левин

Президент «Десны» Владимир Левин отреагировал на последние новости о возрождении черниговского клуба.

«Мы ведем переговоры со спонсорами. Будут деньги – будет клуб. О конкретике говорить еще рано. Самое главное, что сейчас у «Десна» есть забронированное место в УПЛ. Если мы его потеряем, то смысла возрождать клуб не будет, мы просто не найдем спонсоров.

Даже если УАФ позволит нам стартовать в УПЛ, я считаю, что «Десна» должна начинать хотя бы с Первой лиги. Набрать футболистов на Премьер-лигу за пол сезона – очень дорого. Для этого требуется мощный инвестор», – рассказал Левин.

Ранее Александр Рябоконь рассказал о шансах на возвращение «Десны» в большой футбол.

По теме:
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мне дважды кололи обезболивающие»
Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Отсутствие лидеров влияет на игру»
Тренер Зари: «У нас очень тяжелый календарь»
Десна Чернигов Украинская Премьер-лига Владимир Левин чемпионат Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Футбол | 08 апреля 2024, 21:35 1
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча

Евгений Паст не сумел продолжить поединок 23-го тура «Верес» – «Оболонь» (3:0)

ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
Футбол | 09 апреля 2024, 00:31 10
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью

Криштиану опозорился в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии

Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 08.04.2024, 23:51
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Создали много, забить не смогли. Женская сборная Украины проиграла Хорватии
Футбол | 09.04.2024, 18:58
Создали много, забить не смогли. Женская сборная Украины проиграла Хорватии
Создали много, забить не смогли. Женская сборная Украины проиграла Хорватии
Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика
Футбол | 09.04.2024, 16:48
Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика
Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
09.04.2024, 11:00 6
Футбол
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 33
Футбол
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
08.04.2024, 06:30 6
Снукер
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
07.04.2024, 16:11 6
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
07.04.2024, 21:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем