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  4. Александр РЯБОКОНЬ: «Будущее Десны? Решающий момент – осенью»
Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 14:54 |
423
1

Александр РЯБОКОНЬ: «Будущее Десны? Решающий момент – осенью»

Главный тренер «Десны» – о возвращении клуба в УПЛ

18 августа 2023, 14:54 |
423
1
Александр РЯБОКОНЬ: «Будущее Десны? Решающий момент – осенью»
ФК Десна. Александр Рябоконь

После начала широкомасштабного вторжения россии в Украину «Десна» временно прекратила свои выступления, но за клубом из Чернигова сохранили место в УПЛ. Главный тренер команды Александр Рябоконь рассказал о шансах на возвращение клуба в большой футбол:

– «Десна» уже пропустила сезон в УПЛ, и не заявилась на этот год. Общаетесь ли вы с руководством черниговского клуба, есть шанс, что мы в следующем сезоне увидим «Десну» в чемпионате Украины?
– С руководством «Десны» я общался примерно два месяца назад. Сначала были обнадеживающие надежды – что в этом сезоне команда вернется, но потом, очевидно, планы поменялись и руководство взяло паузу. Решающим моментом будет осенняя аттестация клубов. Тогда станет понятно, возобновит «Десна» свою деятельность или клуб пропадет навсегда.

– За «Десной» сохраняется место в УПЛ. Есть ли какая-то конкретика от руководства, в каком дивизионе «Десна» планирует выступать в случае своего восстановления?
– Сначала планировали выступать в Премьер-лиге. Команду хотели собрать в январе этого года и вести подготовку к чемпионату. Но зимой нереально собрать команду, ведь все футболисты были задействованы в других коллективах.

Поэтому появилась идея заявиться во Вторую лигу, чтобы была хотя бы молодая основа футболистов, а уже в следующем сезоне вернуться в УПЛ.

Но что-то не сложилось и руководство «Десны» решило взять паузу. Думаю, что осенью все станет понятно, когда начнется аттестация клубов.

– Инфраструктура «Десны» в Чернигове полностью разрушена. Есть ли понимание того, что делать дальше: реконструировать стадион и базу или строить новые сооружения?
– Все так и стоит разрушенное, никаких работ не ведется. Тяжелая ситуация и мне больно на все это смотреть.

– Где команда планировала играть, если бы заявилась на этот сезон?
– Разговор шел о Киеве и области, но до конкретики так и не дошло. Не знаю, какие у руководства планы на будущее, но пока ничего не делается.

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Александр Рябоконь Десна Чернигов
Источник Украинский футбол
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Владислав Антонов
Бляха, варіантів, де грати та тренуватися вистачає - Київ, Бориспіль, та навіть та ж Ковалівка. Було б бажання... А його, як бачу, немає.
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