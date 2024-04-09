Это бескультурье. Григорчук объяснил свою критику одесских болельщиков

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук объяснил, почему раскритиковал одесских болельщиков после матча чемпионата Украины с «Александрией».

«Мне это страшно не понравилось. Те люди, которые на трибунах и которые кричат там Брагару, Салюку, вообще команде... Это разочаровывает просто. Это страшное бескультурье, это не про футбол даже, ладно. Это бескультурье. Еще на стадионе все слышно, и когда кричат даже на сборников Украины. Нехорошо».

«И почему я так расстроен. Потому что в Одессе всегда стадион, болельщики, команда – одна семья была. Такие вещи, я даже слов не могу подобрать, очень расстроен. Одесса – это культурный город, особенный город».

«И когда такое происходит... Не хочется это слышать», – сказал Григорчук.