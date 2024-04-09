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  4. Это бескультурье. Григорчук объяснил свою критику одесских болельщиков
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 15:12 |
1425
2

Это бескультурье. Григорчук объяснил свою критику одесских болельщиков

Тренер считает, что фанам не хватает культуры

09 апреля 2024, 15:12 |
1425
2
Это бескультурье. Григорчук объяснил свою критику одесских болельщиков
ФК Черноморец

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук объяснил, почему раскритиковал одесских болельщиков после матча чемпионата Украины с «Александрией».

«Мне это страшно не понравилось. Те люди, которые на трибунах и которые кричат там Брагару, Салюку, вообще команде... Это разочаровывает просто. Это страшное бескультурье, это не про футбол даже, ладно. Это бескультурье. Еще на стадионе все слышно, и когда кричат даже на сборников Украины. Нехорошо».

«И почему я так расстроен. Потому что в Одессе всегда стадион, болельщики, команда – одна семья была. Такие вещи, я даже слов не могу подобрать, очень расстроен. Одесса – это культурный город, особенный город».

«И когда такое происходит... Не хочется это слышать», – сказал Григорчук.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Черноморец
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Перець
Хто був на стадіоні, напишіть які кричалки?
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0
Выталкиватель парашутистов
Григорчук,не держи фанатов за лохов, ребята общаются с футболистами и в курсе, что там у вас в команде твориться. Так что ту них тесть право говорить то, что вам, тренерскому составу, не очень по душе... И не думай, что только ты и несколько футболистов знают о том, что сдаются матчи твоей командой в ПЛ...
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-1
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