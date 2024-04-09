Пресс-служба испанской Ла Лиги в социальных сетях оценила результативность 26-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в этом сезоне местного чемпионата.

«Потрясающий сезон от Артема Довбика», – говорится в сообщении Ла Лиги.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Артем является лучшим бомбардиром испанского чемпионата, разделяя первое место с Беллингемом и Будимиром.

Ранее «Жирона» опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко.

ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне