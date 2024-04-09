ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
Украинский голеадор забил 16 голов в чемпионате Испании
Пресс-служба испанской Ла Лиги в социальных сетях оценила результативность 26-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в этом сезоне местного чемпионата.
«Потрясающий сезон от Артема Довбика», – говорится в сообщении Ла Лиги.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Артем является лучшим бомбардиром испанского чемпионата, разделяя первое место с Беллингемом и Будимиром.
Ранее «Жирона» опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко.
ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
Une saison exceptionnelle pour Artem Dovbyk ! 💫❤— LALIGA (@LaLigaFRA) April 9, 2024
⚡ 28 matchs
⚽ 16 buts
🅰️ 5 passes décisives#LALIGAEASPORTS @GironaFC pic.twitter.com/3JwxSqnXyv
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