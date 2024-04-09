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  4. ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
Испания
09 апреля 2024, 16:05 |
934
0

ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне

Украинский голеадор забил 16 голов в чемпионате Испании

09 апреля 2024, 16:05 |
934
0
ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Пресс-служба испанской Ла Лиги в социальных сетях оценила результативность 26-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в этом сезоне местного чемпионата.

«Потрясающий сезон от Артема Довбика», – говорится в сообщении Ла Лиги.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Артем является лучшим бомбардиром испанского чемпионата, разделяя первое место с Беллингемом и Будимиром.

Ранее «Жирона» опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко.

ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне

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Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона фото
Источник Sport.ua
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