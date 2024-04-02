ФОТО. Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко
Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов
31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.
Довбик стал первым украинским футболистом, который за последние 18 лет сумел забить более 15 голов в топ-5 европейских лигах. В последний раз подобное удавалось сделать Андрею Шевченко, который в сезоне 2005/06 сумел забить 19 голов за «Милан» в Серии А.
Пресс-служба «Жирона» поздравила Артема с этим достижением и опубликовала постер, на котором изображены Довбик и Шевченко.
🇺🇦 𝐔𝐊𝐑𝐀𝐈𝐍𝐈𝐀𝐍 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 ⚽️— Girona FC (@GironaFC) April 2, 2024
🔝 Artem Dovbyk és el primer davanter ucraïnès que marca 15 o més gols en una de les cinc grans lligues europees en una mateixa temporada des de Shevchenko a la temporada 2005/06. pic.twitter.com/HYkc1ib1bD
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