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  4. ФОТО. Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко
Испания
02 апреля 2024, 22:04 |
3065
2

ФОТО. Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко

Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов

02 апреля 2024, 22:04 |
3065
2
ФОТО. Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.

Довбик стал первым украинским футболистом, который за последние 18 лет сумел забить более 15 голов в топ-5 европейских лигах. В последний раз подобное удавалось сделать Андрею Шевченко, который в сезоне 2005/06 сумел забить 19 голов за «Милан» в Серии А.

Пресс-служба «Жирона» поздравила Артема с этим достижением и опубликовала постер, на котором изображены Довбик и Шевченко.

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Милан Андрей Шевченко рекорд чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик фото
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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MCD-MEL
Прикольний постер) але не слід порівнювати їх. Хоч я і вважаю наразі Довбика кращим в Україні, але йому дуже і дуже далеко до Шеви! Незважаючи, що Шева грав в найкращими партнерами ніж Довбик але Шева міг і самий зробити результат. А цим, Довбик поки не може похвалитись....
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