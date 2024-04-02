ФОТО. Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.

Довбик стал первым украинским футболистом, который за последние 18 лет сумел забить более 15 голов в топ-5 европейских лигах. В последний раз подобное удавалось сделать Андрею Шевченко, который в сезоне 2005/06 сумел забить 19 голов за «Милан» в Серии А.

Пресс-служба «Жирона» поздравила Артема с этим достижением и опубликовала постер, на котором изображены Довбик и Шевченко.