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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 12:42 |
2198
4

Известный клуб, игравший в УПЛ, может вернуться в украинский футбол

ФК «Десна» может вернуться на футбольную карту Украины

09 апреля 2024, 12:42 |
2198
4
Известный клуб, игравший в УПЛ, может вернуться в украинский футбол
ФК Десна

После начала широкомасштабного вторжения россии в Украину «Десна» прекратила свои выступления.

По информации источника, «Десна» в ближайшее время возобновит свое существование. С целью избегания старых долгов название клуба будет видоизменено, как например у «Металлиста 1925», но идейно все будет похоже на предыдущую «Десну». Ожидается, что спортивным директором «Десны» останется Вадим Мельник, а главным тренером будет Александр Рябоконь, который и раньше тренировал клуб.

Ранее Александр Рябоконь рассказал о шансах на возвращение «Десны» в большой футбол.

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potemkin78
а капитаном Ярмолинко
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