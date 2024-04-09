Известный клуб, игравший в УПЛ, может вернуться в украинский футбол

После начала широкомасштабного вторжения россии в Украину «Десна» прекратила свои выступления.

По информации источника, «Десна» в ближайшее время возобновит свое существование. С целью избегания старых долгов название клуба будет видоизменено, как например у «Металлиста 1925», но идейно все будет похоже на предыдущую «Десну». Ожидается, что спортивным директором «Десны» останется Вадим Мельник, а главным тренером будет Александр Рябоконь, который и раньше тренировал клуб.

Ранее Александр Рябоконь рассказал о шансах на возвращение «Десны» в большой футбол.