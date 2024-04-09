Тухель сделал грозное заявление о перспективах Баварии
Специалист рассказал о желаемом
Главный тренер немецкой «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями о работе во главе мюнхенцев.
«Я всегда отдаю все силы команде, которую тренирую. Я счастлив, что могу тренировать на таком уровне. Я не хочу читать заголовки о других клубах. Я буду отдавать все силы «Баварии» до последнего матча, и меня устраивает это решение. В конце концов, это всего лишь футбол. Я и мой тренерский штаб – наши самые суровые критики. Мы доведем дело до конца. Это то, о чем мы договорились, и я остаюсь при своем мнении», – заявил Тухель.
Во вторник, 9 апреля, «Бавария» сыграет в Лондоне с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Баварцы также занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая 16 очков «Байеру», который лидирует.
Ранее сообщалось, что «Бавария» может уволить Тухеля раньше лета, когда он сам намерен уйти из команды.
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