В Баварии готовы уволить Тухеля. Названа «точка невозврата»

Предстоящий матч с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов может стать последним для главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля у руля мюнхенской команды.

Под управлением Тухеля «Бавария» практически не имеет шансов догнать «Байер», лидирующий в Бундеслиге. Если «Бавария» уступит «Арсеналу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, Тухель может быть незамедлительно отправлен в отставку, не доработав до конца сезона, как планировалось изначально.

Как сообщают Abendzeitung и AZ Strasser, в «Баварии» уже придумали, кто мог бы временно заменить Тухеля. Функции главного тренера до конца сезона может выполнять экс-нападающий команды Мирослав Клозе, а помогать ему в таком случае будет Герман Герланд.

Напомним, матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет 9 апреля в Лондоне.