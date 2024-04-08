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  4. В Баварии готовы уволить Тухеля. Названа «точка невозврата»
Лига чемпионов
08 апреля 2024, 09:36 |
564
0

В Баварии готовы уволить Тухеля. Названа «точка невозврата»

Мюнхенцы сыграют с «Арсеналом» в Лондоне в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

08 апреля 2024, 09:36 |
564
0
В Баварии готовы уволить Тухеля. Названа «точка невозврата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Предстоящий матч с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов может стать последним для главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля у руля мюнхенской команды.

Под управлением Тухеля «Бавария» практически не имеет шансов догнать «Байер», лидирующий в Бундеслиге. Если «Бавария» уступит «Арсеналу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, Тухель может быть незамедлительно отправлен в отставку, не доработав до конца сезона, как планировалось изначально.

Как сообщают Abendzeitung и AZ Strasser, в «Баварии» уже придумали, кто мог бы временно заменить Тухеля. Функции главного тренера до конца сезона может выполнять экс-нападающий команды Мирослав Клозе, а помогать ему в таком случае будет Герман Герланд.

Напомним, матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет 9 апреля в Лондоне.

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Томас Тухель Бавария отставка Лига чемпионов Арсенал - Бавария
Источник Sport1.de
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