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  4. Экс-тренер Джоковича назвал своего фаворита в нынешнем мужском туре
ATP
09 апреля 2024, 10:27 | Обновлено 09 апреля 2024, 10:40
159
0

Экс-тренер Джоковича назвал своего фаворита в нынешнем мужском туре

Горан Иванишевич – о лучших в мировом рейтинге

09 апреля 2024, 10:27 | Обновлено 09 апреля 2024, 10:40
159
0
Экс-тренер Джоковича назвал своего фаворита в нынешнем мужском туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Горан Иванишевич

Горан Иванишевич, который до недавнего времени был тренером первой ракетки мира серба Новака Джоковича, высказался об итальянце Яннике Синнере и испанце Карлосе Алькарасе, входящих в топ-3 мирового рейтинга.

«Алькарас и Синнер невероятные теннисисты. Сейчас я должен признать, что Янник – самый крутой теннисист в мире. Он выиграл 25 из 26 матчей. Синнер просто невероятный, он великолепно играет. Они с Карлосом разные игроки, но на обоих очень приятно смотреть. Им предстоит провести много отличных матчей. Но если появится Новак, я всегда буду ставить на него», – заявил Иванишевич.

Напомним, ранее легендарный Роддик оценил решение Джоковича сменить тренера.

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Горан Иванишевич Новак Джокович Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sportskeeda
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