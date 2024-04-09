Экс-тренер Джоковича назвал своего фаворита в нынешнем мужском туре
Горан Иванишевич – о лучших в мировом рейтинге
Горан Иванишевич, который до недавнего времени был тренером первой ракетки мира серба Новака Джоковича, высказался об итальянце Яннике Синнере и испанце Карлосе Алькарасе, входящих в топ-3 мирового рейтинга.
«Алькарас и Синнер невероятные теннисисты. Сейчас я должен признать, что Янник – самый крутой теннисист в мире. Он выиграл 25 из 26 матчей. Синнер просто невероятный, он великолепно играет. Они с Карлосом разные игроки, но на обоих очень приятно смотреть. Им предстоит провести много отличных матчей. Но если появится Новак, я всегда буду ставить на него», – заявил Иванишевич.
Напомним, ранее легендарный Роддик оценил решение Джоковича сменить тренера.
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