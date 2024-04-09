Тренер Аль-Хиляля назвал естественным для Роналду удаление в Суперкубке

Главный тренер клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда Жорже Жезуш дал оценку удалению Криштиану Роналду из «Аль-Насра» в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии.

«Роналду – один из самых важных игроков в мире и пример для многих. Но в ходе карьеры он не привык проигрывать, поэтому для него естественно терять голову, когда он проигрывает.

Также Роналду теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах», – заявил Жезуш.

Как известно, для Криштиану Роналду встреча с «Аль-Хилялем» завершилась на 86-й минуте после удаления с поля за удар соперника по лицу.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» улучшил мировой рекорд по количеству победам подряд.