ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед игрой с Хорватией
Матч квалификации Евро-2025 среди женщин пройдет 9 апреля в 17:00
Женская сборная Украины провела тренировку перед поединком квалификации Евро-2025 против команды Хорватии.
Поединок 2-го тура отбора к ЧЕ Хорватия – Украина пройдет 9 апреля в 17:00 в Запрешиче на стадионе Ivan Laljak-Ivic.
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В квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины выступает в группе В4, где ее соперницами являются команды Уэльса, Хорватии и Косова.
Сине-желтые стартовали в отборе номинально домашним поединком против Косова, который состоялся на стадионе Мардан в Анталье. Голы Анны Петрик и Тамилы Химич принесли победу команде Украины (2:0).
ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед игрой с Хорватией
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