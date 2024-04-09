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Чемпионат Европы
09 апреля 2024, 09:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 09:18
205
0

ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед игрой с Хорватией

Матч квалификации Евро-2025 среди женщин пройдет 9 апреля в 17:00

09 апреля 2024, 09:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 09:18
205
0
ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед игрой с Хорватией
УАФ

Женская сборная Украины провела тренировку перед поединком квалификации Евро-2025 против команды Хорватии.

Поединок 2-го тура отбора к ЧЕ Хорватия – Украина пройдет 9 апреля в 17:00 в Запрешиче на стадионе Ivan Laljak-Ivic.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины выступает в группе В4, где ее соперницами являются команды Уэльса, Хорватии и Косова.

Сине-желтые стартовали в отборе номинально домашним поединком против Косова, который состоялся на стадионе Мардан в Анталье. Голы Анны Петрик и Тамилы Химич принесли победу команде Украины (2:0).

ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед игрой с Хорватией

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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