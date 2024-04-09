Бразильский партнер Зинченко оценил нынешнюю силу Арсенала

Бразильский вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус высказался о потенциале команды, цвета которой также защищает украинец Александр Зинченко, сквозь призму опыта, имеющегося у игроков.

«Если наши молодые игроки просят у меня совета, я всегда готов помочь. Но я думаю, что мы больше не дети. Все игроки в нашей команде уже поиграли на самом высоком уровне, будь то чемпионат мира, Премьер-лига или Лига чемпионов в этом сезоне. Все готовы помочь «Арсеналу».

Мы все больше верим в себя. В прошлом сезоне мы потрясающе выступали в его первой части, до января. Потом начались проблемы. В этом сезоне все ровно наоборот.

Если бы можно было объединить первую часть прошлого сезона и вторую часть этого, был бы великолепный год. Да, в реальной жизни так не бывает. Но так как мы прошли через это, то теперь лучше готовы к испытаниям, у нас стало больше уверенности в себе. Мы стали более зрелыми», – заявил Жезус.

27-летний Жезус в 2021 году играл в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» прием в Лондоне «Баварию», начало матча – в 22:00 по киевскому времени.