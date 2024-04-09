Сане назвал рецепт для Баварии победы над Арсеналом с Зинченко

Вингер немецкой «Баварии» Лерой Сане поделился ожиданиями от первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.

«Мы хотим играть хорошо на протяжении 90 минут, быть сконцентрированными. Нужно сыграть энергично, показать, на что мы способны, показать наши качества. Мы хотим выиграть матч.

«Арсенал» – очень хорошая команда, играет в агрессивный атакующий футбол, но также очень солидно действует в обороне. Ожидается тяжелый матч. Нам нужно показать свои сильные стороны как команда», – признался Сане.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария» состоится 9 апреля в Лондоне, начало – в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 17 апреля в Мюнхене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария».