КЕЛЮШИК: «На теоретических занятиях мы разобрали игру соперниц»

Женская сборная Украины 5 апреля в 1-м туре квалификации Евро-2025 выиграла у команды Косова (2:0).

Стартовый успех прокомментировала вратарь сине-желтых Дарья Келюшик:

«Хороший старт в турнире. На теоретических занятиях мы разобрали игру соперниц и знали, чего от них ждать.

Девушки все молодцы, справились с заданием. Теперь начинаем готовиться к следующему поединку, с Хорватией».

В стартовом матче отбора в ЧЕ в турецкой Анталии подопечные Владимира Пятенко забили два гола соперницам в первом тайме.