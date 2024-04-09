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Чемпионат Европы
09 апреля 2024, 06:32 | Обновлено 09 апреля 2024, 06:39
61
0

КЕЛЮШИК: «На теоретических занятиях мы разобрали игру соперниц»

Сборная Украины обыграла команду Косова со счетом 2:0

09 апреля 2024, 06:32 | Обновлено 09 апреля 2024, 06:39
61
0
КЕЛЮШИК: «На теоретических занятиях мы разобрали игру соперниц»
УАФ. Дарья Келюшик

Женская сборная Украины 5 апреля в 1-м туре квалификации Евро-2025 выиграла у команды Косова (2:0).

Стартовый успех прокомментировала вратарь сине-желтых Дарья Келюшик:

«Хороший старт в турнире. На теоретических занятиях мы разобрали игру соперниц и знали, чего от них ждать.

Девушки все молодцы, справились с заданием. Теперь начинаем готовиться к следующему поединку, с Хорватией».

В стартовом матче отбора в ЧЕ в турецкой Анталии подопечные Владимира Пятенко забили два гола соперницам в первом тайме.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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