КЕЛЮШИК: «На теоретических занятиях мы разобрали игру соперниц»
Сборная Украины обыграла команду Косова со счетом 2:0
Женская сборная Украины 5 апреля в 1-м туре квалификации Евро-2025 выиграла у команды Косова (2:0).
Стартовый успех прокомментировала вратарь сине-желтых Дарья Келюшик:
«Хороший старт в турнире. На теоретических занятиях мы разобрали игру соперниц и знали, чего от них ждать.
Девушки все молодцы, справились с заданием. Теперь начинаем готовиться к следующему поединку, с Хорватией».
В стартовом матче отбора в ЧЕ в турецкой Анталии подопечные Владимира Пятенко забили два гола соперницам в первом тайме.
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