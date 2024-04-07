Украина – Косово – 2:0. Квалификация женского ЧЕ-2025. Видео голов и обзор
Подопечные Владимира Пятенко забили два гола соперницам в первом тайме
Женская сборная Украины 5 апреля в 1-м туре квалификации Евро-2025 выиграла у команды Косова (2:0).
В стартовом матче отбора к ЧЕ в турецкой Анталье подопечные Владимира Пятенко забили два гола соперницам в первом тайме.
На 28-й минуте Люмбарда Миссини сбила Ольгу Овдийчук в собственной штрафной, и арбитр назначила 11-метровый. Пенальти реализовала Анна Петрик. Еще через шесть минут Тамила Химич классно разобралась с мячом и точным ударом направила его под перекладину ворот.
Следующий поединок сине-желтые проведут 9 апреля на выезде против Хорватии.
Квалификация Евро-2025 среди женщин
Лига В. Группа 4. 1-й тур. Анталия (Турция)
Украина – Косово – 2:0 (2:0)
Голы: Петрик, 28 (пен), Химич, 34.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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