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Чемпионат Европы
09 апреля 2024, 06:15 | Обновлено 09 апреля 2024, 06:39
248
1

ПЕТРИК: «Я забила за сборную 1-й мяч за 35 поединков. Верю, что это начало»

Подопечные Владимира Пятенко отправили 2 мяча в ворота команды Косова

09 апреля 2024, 06:15 | Обновлено 09 апреля 2024, 06:39
248
1
ПЕТРИК: «Я забила за сборную 1-й мяч за 35 поединков. Верю, что это начало»
УАФ. Анна Петрик

Женская сборная Украины 5 апреля в 1-м туре квалификации Евро-2025 выиграла у команды Косово (2:0).

Стартовый успех прокомментировала полузащитник сине-желтых Анна Петрик:

«Наша победа полностью заслужена. Я забила первый мяч за 35 поединков и верю, что это только начало. Теперь постараюсь делать это в каждом матче.

Соперницы навязали нам борьбу на каждом клочке поля, но мы оказались готовы к этому, смогли устоять и продемонстрировать свою лучшую игру».

В стартовом матче отбора в ЧЕ в турецкой Анталии подопечные Владимира Пятенко забили два гола соперницам в первом тайме.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Перець
Чекаєм наступний мяч в 70 грі 
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