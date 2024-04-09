ПЕТРИК: «Я забила за сборную 1-й мяч за 35 поединков. Верю, что это начало»

Женская сборная Украины 5 апреля в 1-м туре квалификации Евро-2025 выиграла у команды Косово (2:0).

Стартовый успех прокомментировала полузащитник сине-желтых Анна Петрик:

«Наша победа полностью заслужена. Я забила первый мяч за 35 поединков и верю, что это только начало. Теперь постараюсь делать это в каждом матче.

Соперницы навязали нам борьбу на каждом клочке поля, но мы оказались готовы к этому, смогли устоять и продемонстрировать свою лучшую игру».

В стартовом матче отбора в ЧЕ в турецкой Анталии подопечные Владимира Пятенко забили два гола соперницам в первом тайме.