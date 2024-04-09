Даниэль СОСА: «Ворскла ничем не удивила»

Вингер криворожского «Кривбасса» Даниэль Соса рассказал о своих ощущениях от ничьей своей команды в матче с полтавской «Ворсклой» (1:1) в 23 туре УПЛ.

«Это была хорошая игра, мы создали много опасных моментов, но не смогли их реализовать. Мы забили первыми, но пропустили до перерыва. Что поделаешь, это футбол. Двигаемся дальше, будем готовиться к следующей игре.

Чего не хватило, чтобы дожать соперника? реализации и фарта. Такое бывает в футболе, не получается забить столь нужный победный гол.

«Ворскла» ничем не удивила. Были ошибки с нашей стороны, когда мы не могли закончить атаку.

Болельщики? Конечно, мы благодарны им за поддержку. Сегодня мы не смогли порадовать их победой, но будем делать все, чтобы потешить их в следующих матчах», – сказал Соса.