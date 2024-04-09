Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниэль СОСА: «Ворскла ничем не удивила»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 03:40 | Обновлено 09 апреля 2024, 04:09
21
0

Даниэль СОСА: «Ворскла ничем не удивила»

Футболист «Кривбасса» рассказал о матче с полтавской командой

09 апреля 2024, 03:40 | Обновлено 09 апреля 2024, 04:09
21
0
Даниэль СОСА: «Ворскла ничем не удивила»
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Вингер криворожского «Кривбасса» Даниэль Соса рассказал о своих ощущениях от ничьей своей команды в матче с полтавской «Ворсклой» (1:1) в 23 туре УПЛ.

«Это была хорошая игра, мы создали много опасных моментов, но не смогли их реализовать. Мы забили первыми, но пропустили до перерыва. Что поделаешь, это футбол. Двигаемся дальше, будем готовиться к следующей игре.

Чего не хватило, чтобы дожать соперника? реализации и фарта. Такое бывает в футболе, не получается забить столь нужный победный гол.

«Ворскла» ничем не удивила. Были ошибки с нашей стороны, когда мы не могли закончить атаку.

Болельщики? Конечно, мы благодарны им за поддержку. Сегодня мы не смогли порадовать их победой, но будем делать все, чтобы потешить их в следующих матчах», – сказал Соса.

По теме:
Днепр-1 – Заря. Текстовая трансляция матча
Евгений КУЧЕРЕНКО: «Закономерна ли ничья с Динамо? Закономерна»
Эмиль МУСТАФАЕВ: «Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла Даниэль Соса
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
Футбол | 09 апреля 2024, 03:48 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Футбол | 08 апреля 2024, 21:05 2
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ

Цыганков решил отложить вопрос продления соглашения до лета

Преимущество не принесло результат. Ворскла отобрала очки у Кривбасса
Футбол | 08.04.2024, 20:25
Преимущество не принесло результат. Ворскла отобрала очки у Кривбасса
Преимущество не принесло результат. Ворскла отобрала очки у Кривбасса
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Футбол | 08.04.2024, 07:12
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Футбол | 08.04.2024, 10:10
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
07.04.2024, 16:11 6
Футбол
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
08.04.2024, 17:39 385
Футбол
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
07.04.2024, 07:29
Другие виды
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 15
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
08.04.2024, 06:30 6
Снукер
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
08.04.2024, 13:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем