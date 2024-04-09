Евгений КУЧЕРЕНКО: «Закономерна ли ничья с Динамо? Закономерна»

Вратарь черкасского ЛНЗ Евгений Кучеренко поделился впечатлениями от матча с киевским «Динамо» в 23 туре УПЛ, который его команда сумела свести к ничьей 1:1.

«Удивился ли, когда узнал, что выйду в основе? Тренеры готовили меня к этой игре, и я узнал вчера, что буду играть. Я всю неделю тренировался хорошо, выкладывался по полной и можно сказать, что морально я готовился к игре.

Мандраж? Был конечно, но когда вышел на поле, все отошло на второй план.

Пропушенный гол? Я успокоился, расслабился и потом, как вы видели, совершил хороший сейв. Это придало уверенности мне и команде, стали спокойнее играть.

Закономерен ли результат? Закономерный. В этом году не важно – «Шахтер», «Динамо»... Со всеми можно играть и выигрывать.

Опасность от Динамо? После разрезных передач было тяжелее всего. Спокойно работаем дальше, – сказал Кучеренко.