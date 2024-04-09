Луифер ЕРНАНДЕС: «Все мы уже заждались положительного результата»

Нападающий житомирского «Полесья» Луифер Эрнандес подытожил матч своей команды против закарпатского «Миная» (3:2) в 23 туре УПЛ. В этой игре форвард отличился дублем.

«Спасибо за поздравление. Но это результат не только моей работы на тренировках, но и всей команды. Игра в конце зашла в очень сложное русло, но благодаря тому, что все отработали на 100%, создали мне очень хорошие возможности и во время первого, и во время второго гола, мне всего-то нужно было ими пользоваться и подарить радость и болельщикам, и команде. . Потому что все мы уже ожидали положительного результата. Благодаря партнерам и Богу удалось и забить, и одержать победу.

Что касается предыдущих матчей – я хотел бы сказать, что они не были провальными. Возможно, не удалась одна игра с «Черноморцем». Я бы не сказал, что сейчас нужно отдыхать, нужно еще более собранно и сконцентрированно работать с самоотдачей. Чемпионат еще не завершен и все еще может произойти. Еще большим объемом работы мы можем обеспечить команде то место, к которому мы стремились в начале сезона», — сказал Луифер.