Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БОЙКО: «Против Миная и Руха играть труднее, чем против Динамо»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 02:46
101
0

Виталий БОЙКО: «Против Миная и Руха играть труднее, чем против Динамо»

Полузащитник ЛНЗ прокомментировал игру своей команды против столичного клуба

09 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 02:46
101
0
Виталий БОЙКО: «Против Миная и Руха играть труднее, чем против Динамо»

Полузащитник черкасского ЛНЗ Виталий Бойко прокомментировал сенсационную ничью своей команды с «Динамо» (1:1) в 23 туре УПЛ.

«Глядя на наши прошлые игры, мы не могли набрать очки, пропускали непонятные мячи, а сегодня за нашу работу, самоотдачу нам воздалось.

Против «Динамо» однозначно тяжело играть, потому что это один из грандов нашего футбола. Но они сами играют и дают другим, они не просто бегают, а очень умная команда. С «Рухом», «Минаем» более сложные матчи, ведь там больше борьбы.

Игра в центре против Шапаренко? Он очень техничный, хорошо видит поле, хорошо работает с мячом. Мы рассматривали его игру, поэтому, думаю, справились с ним и не дали ему ничего поделать. Результат матча на табло.

Герой матча? Вся команда, все люди, которые готовят к команде, все сегодня постарались, чтобы заработать одно очко, – сказал Бойко.

По теме:
Евгений КУЧЕРЕНКО: «Закономерна ли ничья с Динамо? Закономерна»
Эмиль МУСТАФАЕВ: «Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли»
Луифер ЕРНАНДЕС: «Все мы уже заждались положительного результата»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Виталий Бойко Минай Рух Львов видео
Источник ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Футбол | 08 апреля 2024, 07:12 17
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине

Серж Орье призвал украинца вернуться на родину

Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор
Футбол | 08 апреля 2024, 18:11 15
Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор
Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 23-го тура УПЛ

Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Футбол | 08.04.2024, 15:52
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Снукер | 08.04.2024, 06:30
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Удинезе – Интер – 1:2. Курьезный гол хозяев. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.04.2024, 00:55
Удинезе – Интер – 1:2. Курьезный гол хозяев. Видео голов и обзор матча
Удинезе – Интер – 1:2. Курьезный гол хозяев. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
08.04.2024, 10:10 1
Футбол
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
07.04.2024, 11:48
Теннис
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
08.04.2024, 13:01 6
Футбол
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 15
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
07.04.2024, 22:21 2
Футбол
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
07.04.2024, 13:22
Бокс
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 6
Футбол
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем