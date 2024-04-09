Виталий БОЙКО: «Против Миная и Руха играть труднее, чем против Динамо»

Полузащитник черкасского ЛНЗ Виталий Бойко прокомментировал сенсационную ничью своей команды с «Динамо» (1:1) в 23 туре УПЛ.

«Глядя на наши прошлые игры, мы не могли набрать очки, пропускали непонятные мячи, а сегодня за нашу работу, самоотдачу нам воздалось.

Против «Динамо» однозначно тяжело играть, потому что это один из грандов нашего футбола. Но они сами играют и дают другим, они не просто бегают, а очень умная команда. С «Рухом», «Минаем» более сложные матчи, ведь там больше борьбы.

Игра в центре против Шапаренко? Он очень техничный, хорошо видит поле, хорошо работает с мячом. Мы рассматривали его игру, поэтому, думаю, справились с ним и не дали ему ничего поделать. Результат матча на табло.

Герой матча? Вся команда, все люди, которые готовят к команде, все сегодня постарались, чтобы заработать одно очко, – сказал Бойко.