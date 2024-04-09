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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:54
178
0

Бодан ЛЕДНЕВ: «Хотим занять место, которое запланировали в начале сезона»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал предстоящий матч с «Зарей»

09 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:54
178
0
Бодан ЛЕДНЕВ: «Хотим занять место, которое запланировали в начале сезона»
УПЛ. Богдан Леднев

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев девался ожиданиями от игры 23 тура против луганской «Зари», которая состоится 9 апреля.

— Впереди матч против «Зари». Луганчане весной начали набирать очки, какой игры лично вы ожидаете в предстоящем матче?

— «Заря» — хорошая команда, но каждый матч для нас важен. И нам нужно набирать максимум баллов в каждой игре.

— В прошлом туре вы неожиданно легко победили «Колос». Насколько это впечатление со стороны ошибочно?

— Я бы не сказал, что это так. Легких матчей не бывает. Сейчас все команды собираются и сражаются. Нам была очень нужна эта победа, поэтому на положительных эмоциях готовимся к «Заре».

— В этом сезоне вы забили четыре мяча в Премьер-Лиге: «Металлисту 1925», «Шахтеру », «Черноморцу» и «Ворскле». Какой команде вам забивать приятнее всего?

— Нет разницы, каждый мяч для меня приятен. И чем больше голов будет, тем лучше для любого футболиста.

— Вы пропустили несколько матчей чемпионата из-за травмы. Вернулись на поле в матче против «Колоса». Как чувствуете себя сейчас?

— Хорошо, набираю форму. Уже практически месяц работаю в общей группе, отыграл матч. Постепенно набираю обороты.

— Какого-либо дискомфорта в матче против «Колоса»не почувствовали?

— Нет, все нормально. Никакого дискомфорта не было. Тем более, что была победа. В общем, моральное состояние хорошее.

— Вы сейчас занимаете четвертое место в таблице. «Динамо» потеряло очки в матче с ЛНЗ. Вы можете сравняться с киевлянами в случае победы над «Зарей» по набранным очкам. Как часто вы сейчас смотрите в турнирную таблицу и делаете какие-то просчеты?

— У нас есть определенные задачи, которые мы стараемся выполнить. Хотим побеждать в каждом матче и в конце сезона посмотрим, как это у нас получится. Но уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы мы заняли место, которое запланировали в начале сезона.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Заря Богдан Леднев
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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