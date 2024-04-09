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Англия
09 апреля 2024, 00:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:02
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0

Лидс – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

09 апреля 2024, 00:17 | Обновлено 09 апреля 2024, 01:02
45
0
Лидс – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

9 апреля на «Элланд Роуд» пройдет матч 42-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Лидс Юнайтед» встретится с «Сандерлендом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лидс Юнайтед

Команда при Бьелсе смогла наконец-то вернуться в Премьер-Лигу. Но продержалась там только 3 года, прошлой весной все-таки проиграв свой спор за выживание. Конечно же, не хочется застрять на таком уровне. И для того, чтобы выиграть гонку в Чемпионшипе, руководство белых позвало Даниэля Фарке, что уже не раз проделывал подобное, но с Норвичем. Сейчас идеи непростая борьба, с Ипсвичем и Лестером, и худший из этой тройки остается без прямого подъема в АПЛ. И, скорее всего, развязка наступит только в последнем туре. В целом, статистика была хорошей, хотя Уотфорд на выезде обыграть не получилось. А потом и вовсе уступили на выезде Ковентри со счетом 1:2 - в итоге оба соперника впереди.

Сандерленд

Клуб в прошлом сезоне смог финишировать на шестой позиции. Хотя потом были проиграны стыки в плей-офф, все равно это воспринималось как оптимистический сигнал, с надеждой на то, что и в 2023/2024 закончат в зоне плей-офф. Но результаты разочаровали, и черные коты, несмотря на постоянные смены менеджера, уже ни на что не претендуют и могут просто ждать следующего сезона. Примечательно, что после увольнения разочаровавшего Бина не решили назначать нового тренера, сделали и.о. Доддса. Именно при нем черные коты сначала смогли хотя бы прервать серию поражений ничьей с КПР дома, а потом обыграли Кардифф. На таком фоне нулевая ничья с Бристоль Сити была не лучшим, но все-таки и не провальным результатом поединка.

Статистика личных встреч

Неожиданно, но белые выиграли только 1 поединок из 6 последних. При этом они уступили четырежды, в том числе 0:1 в декабре на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом белых. Но последние их поединки настораживают, так что стоит присмотреться к варианту с форой +1,5 забитых гола на черных котов (коэффициент - 1,88).

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Лидс Сандерленд чемпионат Англии по футболу Чемпионшип прогнозы прогнозы на футбол Назарий Русин
Источник Sport.ua
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