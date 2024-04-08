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08 апреля 2024, 23:46 | Обновлено 08 апреля 2024, 23:50
356
0

В Киеве задержан военнослужащий, подозреваемый в убийстве юного футболиста

Максим Матерухин скончался от ранений шеи

08 апреля 2024, 23:46 | Обновлено 08 апреля 2024, 23:50
356
0
В Киеве задержан военнослужащий, подозреваемый в убийстве юного футболиста
gp.gov.ua

Офис генерального прокурора сообщил, что военнослужащему Управления государственной охраны Украины было сообщено о подозрении в убийстве, которое произошло накануне.

7 апреля подозреваемый, находясь на станции столичного фуникулера, вступил в конфликт с компанией молодых людей. В результате инцидента военнослужащий УГО толкнул одного из парней, а тот головой пробил оконное стекло и получил травмы шеи, от которых умер еще до приезда врачей скорой помощи.

gp.gov.ua

Подозреваемый был задержан и в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Органы прокуратуры, по данным pravda.com.ua, будут настаивать на том, чтобы это был арест без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что погибшим на станции киевского фуникулера оказался 16-летний футболист Максим Матерухин – воспитанник одной из столичных спортивных ДЮСШ.

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смерть Киев криминал убийство фото прокуратура
Источник Генеральная прокуратура Украины
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