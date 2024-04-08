В Киеве правоохранитель убил 16-летнего футболиста СДЮСШ Змина
7 апреля 2024 года не стало Максима Матерухина
Вчера, 7 апреля 2024 года, был убит 16-летний воспитанник СДЮСШ «Змина» Максим Матерухин.
Трагедия произошла на киевском фуникулере. Как сообщает издание BBC Украина со ссылкой на слова следователей, на одной из станций между юным футболистом и водителем правоохранительных органов произошел конфликт.
«После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия», – рассказали в ГБР.
Раскрывать причину конфликта между подростком и следователем в ГБР пока отказались. Сейчас продолжается допрос свидетелей.
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