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  4. В Киеве правоохранитель убил 16-летнего футболиста СДЮСШ Змина
Молодежные турниры
08 апреля 2024, 16:28 |
2974
3

В Киеве правоохранитель убил 16-летнего футболиста СДЮСШ Змина

7 апреля 2024 года не стало Максима Матерухина

08 апреля 2024, 16:28 |
2974
3
В Киеве правоохранитель убил 16-летнего футболиста СДЮСШ Змина
Максим Матерухин

Вчера, 7 апреля 2024 года, был убит 16-летний воспитанник СДЮСШ «Змина» Максим Матерухин.

Трагедия произошла на киевском фуникулере. Как сообщает издание BBC Украина со ссылкой на слова следователей, на одной из станций между юным футболистом и водителем правоохранительных органов произошел конфликт.

«После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия», – рассказали в ГБР.

Раскрывать причину конфликта между подростком и следователем в ГБР пока отказались. Сейчас продолжается допрос свидетелей.

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Источник BBC
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Комментарии 3
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Gargantua
"правоохранитель" это водитель управления госохраны. Пьяным прицепился к подросткам вопрошая почему те не в армии, возник конфликт и он головой подростка проил стекло, вследствие чего тот получил смертельные порезы шеи.
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+2
well
ублюдок.....посадить до конца дней
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+1
Southeast*
Это сообщает ВВС Украина, а не  Бутусов, Соколова или Кошкина? 
 3,14***ц какой то.
Ответить
-4
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