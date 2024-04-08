Габриэл Жезус рассказал, почему не может быть лидером атак Арсенала

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, почему в текущем сезоне не способен приносить максимальную пользу своей команде и быть лидером ее атак.

«Сейчас я просто пытаюсь набрать форму и помогать «Арсеналу» настолько, насколько могу. Увы, в текущем сезоне был ряд проблем. Надеюсь, в следующем их не будет. Порой я все еще чувствую боль в колене, не помню даже, когда в последний раз играл в футбол без боли. По этой причине я не могу жаловаться. Я просто пытаюсь восстановиться и стараюсь сохранять силу духа, вот и все», – сказал Жезус.

В текущем сезоне 27-летний Жезус провел 27 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в рамках которых отличился 8 забитыми мячами и 5 ассистами.

В прошлом сезоне на счету бразильца было 11 голов и 7 ассистов в 33 поединках за «канониров».