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  4. Габриэл Жезус рассказал, почему не может быть лидером атак Арсенала
Англия
08 апреля 2024, 22:57 | Обновлено 08 апреля 2024, 23:08
582
1

Габриэл Жезус рассказал, почему не может быть лидером атак Арсенала

Бразильца буквально замучили травмы

08 апреля 2024, 22:57 | Обновлено 08 апреля 2024, 23:08
582
1
Габриэл Жезус рассказал, почему не может быть лидером атак Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус (в центре)

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, почему в текущем сезоне не способен приносить максимальную пользу своей команде и быть лидером ее атак.

«Сейчас я просто пытаюсь набрать форму и помогать «Арсеналу» настолько, насколько могу. Увы, в текущем сезоне был ряд проблем. Надеюсь, в следующем их не будет. Порой я все еще чувствую боль в колене, не помню даже, когда в последний раз играл в футбол без боли. По этой причине я не могу жаловаться. Я просто пытаюсь восстановиться и стараюсь сохранять силу духа, вот и все», – сказал Жезус.

В текущем сезоне 27-летний Жезус провел 27 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в рамках которых отличился 8 забитыми мячами и 5 ассистами.

В прошлом сезоне на счету бразильца было 11 голов и 7 ассистов в 33 поединках за «канониров».

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Габриэл Жезус Арсенал Лондон травма
Источник The Athletic
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Gargantua
Зинченко и Жезус очень помогли Арсеналу на этапе роста.
но сейчас Арсенал подрос, и оба уже выглядят в этой команде лишними.
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