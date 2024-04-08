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  4. ВОЛОШИН: «Надо побеждать в каждом матче, а потом уже смотреть в таблицу»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 22:43 | Обновлено 08 апреля 2024, 22:47
253
0

ВОЛОШИН: «Надо побеждать в каждом матче, а потом уже смотреть в таблицу»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал домашнюю ничью в матче с ЛНЗ

08 апреля 2024, 22:43 | Обновлено 08 апреля 2024, 22:47
253
0
ВОЛОШИН: «Надо побеждать в каждом матче, а потом уже смотреть в таблицу»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин прокомментировал домашнюю ничью киевлян в матче 23-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы (1:1).

– Сегодня у нас было много моментов, но не смогли реализовать их. Не хватило фарта, пропустили курьезный мяч.

– Андрей Ярмоленко сказал, что, несмотря на пропущенный мяч, у вас было еще 45 минут, чтобы забить. Насколько тяжело было преодолевать редуты соперника?

– Трудно, да, но все же нам удавалось создавать моменты. К сожалению, подводила в конце реализация.

– Следующий матч на выезде с «Александрией». Как он будет непростым?

– Будет непросто, но мы стремимся побеждать в каждом матче и бороться за чемпионство, пока у нас есть шансы.

– В чемпионской гонке уже минус четыре очка от «Шахтера», и теперь уже не все зависит от «Динамо».

– Ничего страшного. Нам нужно побеждать в каждом матче, а уже потом будем смотреть в таблицу.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Назар Волошин
Источник ФК Динамо Киев
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