ВОЛОШИН: «Надо побеждать в каждом матче, а потом уже смотреть в таблицу»

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин прокомментировал домашнюю ничью киевлян в матче 23-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы (1:1).

– Сегодня у нас было много моментов, но не смогли реализовать их. Не хватило фарта, пропустили курьезный мяч.

– Андрей Ярмоленко сказал, что, несмотря на пропущенный мяч, у вас было еще 45 минут, чтобы забить. Насколько тяжело было преодолевать редуты соперника?

– Трудно, да, но все же нам удавалось создавать моменты. К сожалению, подводила в конце реализация.

– Следующий матч на выезде с «Александрией». Как он будет непростым?

– Будет непросто, но мы стремимся побеждать в каждом матче и бороться за чемпионство, пока у нас есть шансы.

– В чемпионской гонке уже минус четыре очка от «Шахтера», и теперь уже не все зависит от «Динамо».

– Ничего страшного. Нам нужно побеждать в каждом матче, а уже потом будем смотреть в таблицу.